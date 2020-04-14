Европа провела месяц на карантине. Некоторые страны начинают ослаблять запреты — но этот процесс будет очень медленным
С начала введения в Европе жестких ограничительных мер из-за пандемии COVID-19 прошел примерно месяц. За это время заболеваемость в большинстве стран перестала расти или пошла на спад, в связи с чем власти некоторых из них решились на осторожное смягчение запретов. В то же время другие страны продляют действующие ограничения еще на несколько недель.
Австрия отменяет запреты. Там возобновляют работу небольшие магазины
В Австрии с 14 апреля вновь открываются магазины площадью менее 400 квадратных метров, а также магазины стройматериалов и товаров для сада — при этом покупатели обязаны носить маски. Вместе с тем общий режим самоизоляции (запрет на выход из дома за исключением походов в магазин, на работу или занятий спортом на свежем воздухе) будет сохранен как минимум до 1 мая.
В начале мая возобновят работу торговые центры и парикмахерские, к середине мая могут быть открыты рестораны и отели. Анонсируя планы выхода из локдауна неделю назад, премьер-министр Австрии Себастьян Курц подчеркивал, что они могут быть пересмотрены, если обстановка будет ухудшаться.
Австрия ввела ограничительные меры относительно рано — режим самоизоляции в стране начал действовать с 16 марта, когда там было менее тысячи заболевших коронавирусом. В конце марта в 10-миллионной Австрии фиксировали 600-800 случаев заражения ежедневно, сейчас этот показатель упал до 100-300 случаев. Общее количество болеющих последовательно снижается с 3 апреля.
Постепенное снятие ограничений также анонсировали Норвегия и Дания — в этих странах в ближайшее время откроются детские сады и начальные школы.
В Испании снимают ограничения для бизнеса. Италия пока ждет
В Испании с 13 апреля власти разрешили возобновить работу предприятиям и компаниям, чья деятельность не является необходимой в условиях пандемии — до этого на протяжении двух недель все они были закрыты. Это решение уже вызвало критику со стороны профсоюзов из-за опасений, что вышедшие на улицы работники могут вызвать массовое заражение своих пожилых родственников, с которыми они живут вместе. При этом общий режим изоляции, действующий с середины марта, несколько дней назад был продлен до 26 апреля. По заверениям властей, с этой даты страна начнет «возвращение к нормальной жизни». Конкретные этапы смягчения запретов правительство пока не раскрывает.
В Италии власти пока воздерживаются от открытия крупных производств, а строгий общенациональный локдаун продлен до 3 мая. При этом в некоторых регионах допускают незначительные послабления — например, работу возобновляют книжные магазины или магазины детской одежды.
И в Испании, и в Италии — двух наиболее пострадавших от COVID-19 странах Европы — пик заболеваемости пришелся на первые числа апреля. В последние несколько дней количество выздоравливающих почти достигло количества фиксируемых новых случаев заражения.
Германия еще ничего не решила — но скоро решит
Канцлер Германии Ангела Меркель 14 и 15 апреля будет обсуждать ситуацию в стране с правительством и властями федеральных земель — в ходе этих переговоров, как ожидается, будет выработана стратегия по постепенному снятию ограничений. Предполагается, что на первом этапе в некоторых регионах могут быть открыты непродовольственные магазины, рестораны и школы.
В Германии абсолютные цифры заболеваемости падают — ежедневно фиксируется лишь 2-3 тысячи новых случаев (в начале апреля было 5-6 тысяч в день), более половины всех заболевших уже выздоровели. Однако пока специалисты говорят лишь о замедлении распространения болезни, а не о скорой победе над ней: по данным института Роберта Коха, коэффициент воспроизводства вируса составляет 1,2.
Франция продлевает режим самоизоляции
Президент Франции Эммануэль Макрон 13 апреля выступил с обращением к нации и заявил, что режим всеобщей самоизоляции, срок действия которого истекал 15 апреля, будет продлен сразу на четыре недели — до 11 мая, при этом пока никаких ослаблений режима не будет. Макрон признал, что эпидемию в стране все еще не удалось взять под контроль. Число смертей с начала апреля стабильно держится на уровне более 500 в сутки.
Макрон заявил, что с середины мая необходимость продления режима самоизоляции будет пересматриваться в еженедельном режиме и что лишь тогда начнется постепенное снятие запретов — первоочередной задачей президент назвал открытие учебных заведений. Возобновления массовых публичных мероприятий во Франции в любом случае не будет как минимум до середины июля.