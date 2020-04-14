Австрия отменяет запреты. Там возобновляют работу небольшие магазины

В Австрии с 14 апреля вновь открываются магазины площадью менее 400 квадратных метров, а также магазины стройматериалов и товаров для сада — при этом покупатели обязаны носить маски. Вместе с тем общий режим самоизоляции (запрет на выход из дома за исключением походов в магазин, на работу или занятий спортом на свежем воздухе) будет сохранен как минимум до 1 мая.

В начале мая возобновят работу торговые центры и парикмахерские, к середине мая могут быть открыты рестораны и отели. Анонсируя планы выхода из локдауна неделю назад, премьер-министр Австрии Себастьян Курц подчеркивал, что они могут быть пересмотрены, если обстановка будет ухудшаться.

Австрия ввела ограничительные меры относительно рано — режим самоизоляции в стране начал действовать с 16 марта, когда там было менее тысячи заболевших коронавирусом. В конце марта в 10-миллионной Австрии фиксировали 600-800 случаев заражения ежедневно, сейчас этот показатель упал до 100-300 случаев. Общее количество болеющих последовательно снижается с 3 апреля.

Постепенное снятие ограничений также анонсировали Норвегия и Дания — в этих странах в ближайшее время откроются детские сады и начальные школы.