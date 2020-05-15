21 регион России сохранил карантинные меры после объявления Путина о поэтапном выходе из самоизоляции

21 регион России почти никак не ослабил карантинные меры после объявления президента Владимира Путина об окончании нерабочих дней и поэтапном выходе из самоизоляции. Об этом пишут «Ведомости» и «Коммерсант» со ссылкой на обзор фонда «Петербургская политика».

Среди регионов, где ограничения сохранились практически в полном объеме, в основном субъекты РФ с наибольшим числом заразившихся коронавирусом на душу населения. Это, в частности, Москва, Петербург, Подмосковье, а также почти все республики Северного Кавказа (кроме Адыгеи).

Низкие темпы снятия ограничений эксперты зафиксировали в 20 регионах, средние — в 32 регионах. В последних разрешаются прогулки и занятия спортом с ограничениями, а также открываются некоторые объекты торговли и услуг. Еще в семи регионах — дифференцированные по районам темпы снятия ограничений.

Высокие темпы снятия карантинных мер показали пять регионов — Татарстан, Смоленская, Калининградская, Белгородская и Томская области. Там отменяют пропускной режим, открывают парки и скверы, разрешают занятия спортом, прогулки, открывают торговые центры, парикмахерские и строительные магазины.

Президент России Владимир Путин с 12 мая отменил режим нерабочих дней, продолжавшийся шесть недель, и объявил о поэтапном выходе из режима самоизоляции. Решения о темпах снятия ограничений должны принимать руководители регионов в зависимости от ситуации с коронавирусом.