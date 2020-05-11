Путин отменил режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам объявил о завершении с 12 мая режима нерабочих дней, введенного для снижения распространения коронавирусной инфекции.

Период нерабочих дней отменяется для всех отраслей экономики, сказал президент.

Владимир Путин отметил, что с 30 марта режим нерабочих дней продолжался шесть недель. «Эта экстраординарная мера позволила затормозить, замедлить распространение эпидемии», — сказал президент. По его словам, это время позволило сформировать запас необходимого медицинского оборудования и подготовиться к тому, чтобы оказывать помощь людям с тяжелыми осложнениями.

Первоначально нерабочими с сохранением зарплаты были объявлены дни с 30 марта по 5 апреля. Затем Владимир Путин продлевал их до 30 апреля и до 11 мая.

8 мая Роспотребнадзор представил рекомендации для поэтапной отмены ограничений, введенных из-за эпидемии COVID-19.