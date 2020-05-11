Россия вышла на третье место в мире по уровню распространения COVID-19. С момента начала эпидемии умерли более 2000 человек

В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 11656 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Общее число зарегистрированных случаев в России достигло 221344. По этому показателю Россия вышла на третье место, обойдя .

Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Москве (+6169 человек), Подмосковье (+1079), Санкт-Петербурге (+307), Нижегородской области (+291), Смоленской области (+164) и Дагестане (+119). В Москве число выявленных случаев заболевания достигло 115909.

За сутки зарегистрировали 94 смерти от коронавируса. Всего с начала эпидемии, по официальным данным, умерли 2009 человек, у которых диагностировали заболевание.

С начала распространения COVID-19 в России выздоровели 39801 человек (+5495 за сутки). В Москве за сутки выздоровели 4032 человека, за все время — 17822 человека.

За прошедшие сутки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роспотребнадзор, в России было выполнено около 188 тысяч тестов на коронавирус. Всего с начала распространения COVID-19 в России сделано 5,6 миллиона тестов.

Заболели Умерли Вылечились Активные случаи 🇷🇺 Россия 221 344 (+11 656) 2 009 (+94) 39 801 (+5 495) 179 534 🇺🇸 США 1 329 260 (+19 710) 79 526 (+731) 216 169 (+3 635) 1 033 565 🇪🇸 Испания 224 350 (+772) 26 621 (+143) 136 166 (+2 214) 61 563 🇬🇧 Великобритания 219 728 (+3 923) 31 896 (+268) 447* 187 385 🇮🇹 Италия 219 070 (+802) 30 560 (+165) 105 186 (+2 155) 83 324 🇫🇷 Франция 176 050 (+304) 26 352 (+70) 55 554 (+176) 94 144 🇩🇪 Германия 171 879 (+555) 7 569 (+20) 144 400 (+1 100) 19 910 🇧🇷 Бразилия 162 699 (+6 638) 11 123 (+467) 64 957 (+3 272) 86 619 🇹🇷 Турция 138 657 (+1 542) 3 786 (+47) 92 691 (+3 211) 42 180 🇮🇷 Иран 107 603 (+1 383) 6 640 (+51) 86 143 (+1 079) 14 820 🇨🇳 Китай 84 010 (+20) 4 637 79 167 (+40) 206 ... ... ... ... ... 📝 Всего в мире 4 113 355 282 803 1 414 475 2 416 077

Актуально на 11:11 11.05.2020 (по московскому времени)

* Статистика по выздоровевшим в Полная версия таблицы со всеми странами .Данные: JHU CSSE , оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом.Актуально на 11:11 11.05.2020 (по московскому времени)* Статистика по выздоровевшим в Великобритании не обновляется.