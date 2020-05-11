Россия вышла на третье место в мире по уровню распространения COVID-19. С момента начала эпидемии умерли более 2000 человек
В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 11656 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Общее число зарегистрированных случаев в России достигло 221344. По этому показателю Россия вышла на третье место, обойдя Италию и Великобританию.
Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Москве (+6169 человек), Подмосковье (+1079), Санкт-Петербурге (+307), Нижегородской области (+291), Смоленской области (+164) и Дагестане (+119). В Москве число выявленных случаев заболевания достигло 115909.
За сутки зарегистрировали 94 смерти от коронавируса. Всего с начала эпидемии, по официальным данным, умерли 2009 человек, у которых диагностировали заболевание.
С начала распространения COVID-19 в России выздоровели 39801 человек (+5495 за сутки). В Москве за сутки выздоровели 4032 человека, за все время — 17822 человека.
За прошедшие сутки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роспотребнадзор, в России было выполнено около 188 тысяч тестов на коронавирус. Всего с начала распространения COVID-19 в России сделано 5,6 миллиона тестов.
Актуально на 11:11 11.05.2020 (по московскому времени)
* Статистика по выздоровевшим в Великобритании не обновляется.