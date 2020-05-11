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Россия вышла на третье место в мире по уровню распространения COVID-19. С момента начала эпидемии умерли более 2000 человек

Источник: Оперативный штаб по коронавирусу
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В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 11656 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Общее число зарегистрированных случаев в России достигло 221344. По этому показателю Россия вышла на третье место, обойдя Италию и Великобританию.

Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Москве (+6169 человек), Подмосковье (+1079), Санкт-Петербурге (+307), Нижегородской области (+291), Смоленской области (+164) и Дагестане (+119). В Москве число выявленных случаев заболевания достигло 115909.

За сутки зарегистрировали 94 смерти от коронавируса. Всего с начала эпидемии, по официальным данным, умерли 2009 человек, у которых диагностировали заболевание.

С начала распространения COVID-19 в России выздоровели 39801 человек (+5495 за сутки). В Москве за сутки выздоровели 4032 человека, за все время — 17822 человека.

За прошедшие сутки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роспотребнадзор, в России было выполнено около 188 тысяч тестов на коронавирус. Всего с начала распространения COVID-19 в России сделано 5,6 миллиона тестов.

Заболели
Умерли
Вылечились
Активные случаи
🇷🇺 Россия
221 344 (+11 656)
2 009 (+94)
39 801 (+5 495)
179 534
🇺🇸 США
1 329 260 (+19 710)
79 526 (+731)
216 169 (+3 635)
1 033 565
🇪🇸 Испания
224 350 (+772)
26 621 (+143)
136 166 (+2 214)
61 563
🇬🇧 Великобритания
219 728 (+3 923)
31 896 (+268)
447*
187 385
🇮🇹 Италия
219 070 (+802)
30 560 (+165)
105 186 (+2 155)
83 324
🇫🇷 Франция
176 050 (+304)
26 352 (+70)
55 554 (+176)
94 144
🇩🇪 Германия
171 879 (+555)
7 569 (+20)
144 400 (+1 100)
19 910
🇧🇷 Бразилия
162 699 (+6 638)
11 123 (+467)
64 957 (+3 272)
86 619
🇹🇷 Турция
138 657 (+1 542)
3 786 (+47)
92 691 (+3 211)
42 180
🇮🇷 Иран
107 603 (+1 383)
6 640 (+51)
86 143 (+1 079)
14 820
🇨🇳 Китай
84 010 (+20)
4 637
79 167 (+40)
206
...
...
...
...
...
📝 Всего в мире
4 113 355
282 803
1 414 475
2 416 077
Полная версия таблицы со всеми странами.Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом.
Актуально на 11:11 11.05.2020 (по московскому времени)
* Статистика по выздоровевшим в Великобритании не обновляется.

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