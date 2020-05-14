Роспотребнадзор предложил новые правила работы школ. Уроки будут начинаться в разное время, общие перемены отменят

Роспотребнадзор составил рекомендации по возобновлению работы школ с учетом сохраняющихся рисков распространения коронавируса.

Согласно рекомендациям, когда учеба в школах возобновится, за каждым классом должен быть закреплен отдельный кабинет для занятий и установлено отдельное время начала уроков и перемен.

Также рекомендуется сократить число учеников в классе, ежедневно измерять детям температуру бесконтактным способом и проводить лекции по гигиеническому воспитанию.

Роспотребнадзор также разработал рекомендации о том, как в условиях постепенного снятия ограничений по коронавирусу должны работать отдельные виды бизнеса, например, заведения общепита, салоны красоты, сауны и бани.

С конца марта российские школы перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса.

6 мая Роспотребнадзор представил трехэтапный план выхода России из карантина. Сроки выхода ведомство не обозначило, их самостоятельно должен определять каждый регион в зависимости от эпидемиологической ситуации.

13 мая Минпросвещения объявило об отмене обязательных экзаменов для девятиклассников. Проведение ЕГЭ для выпускников школ, которое должно было начаться 8 июня, вновь перенесено. Новая дата пока не названа.