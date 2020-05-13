Минпросвещения отменило обязательные экзамены для девятиклассников. ЕГЭ снова перенесен, его будут сдавать только те, кто хочет поступить в вуз

Министерство просвещения приняло решение отменить итоговые обязательные экзамены по русскому языку и математике для учеников девятых классов. Итоговые оценки будут выставлены на основании годовых.

Проведение ЕГЭ для выпускников школ, которое должно было начаться 8 июня, вновь перенесено. В Минпросвещения отметили, что окончательные даты будут названы «в ближайшее время».

В ведомстве также отметили, что сдавать экзамены нужно будет только тем выпускникам, которые хотят поступать в вузы. Остальные получат оценки по итогам года.