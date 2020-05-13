Минпросвещения отменило обязательные экзамены для девятиклассников. ЕГЭ снова перенесен, его будут сдавать только те, кто хочет поступить в вуз
Министерство просвещения приняло решение отменить итоговые обязательные экзамены по русскому языку и математике для учеников девятых классов. Итоговые оценки будут выставлены на основании годовых.
Проведение ЕГЭ для выпускников школ, которое должно было начаться 8 июня, вновь перенесено. В Минпросвещения отметили, что окончательные даты будут названы «в ближайшее время».
В ведомстве также отметили, что сдавать экзамены нужно будет только тем выпускникам, которые хотят поступать в вузы. Остальные получат оценки по итогам года.
Экзаменационная кампания пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму: количество учащихся в аудитории будет уменьшено, проведена дезинфекция помещений. Регионы получат детальные рекомендации, содержащие исчерпывающий список мер по защите здоровья участников и экзаменаторов.