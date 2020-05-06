Правительство предложило отменять карантинные меры в три этапа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента РФ Владимира Путина представила план поэтапного выхода из карантина.

На первом этапе предполагается разрешить занятия спортом на свежем воздухе и открытие некоторых магазинов, отвечающих требованиям по площади; на втором этапе — прогулки семьей, работу более широкого круга магазинов и заведений общепита, а также занятия в образовательных учреждениях; на третьем — работу всех магазинов и заведений общепита, а также открытие парков и зон отдыха.

Главы регионов смогут принимать решения о снятии ограничений на основе нескольких показателей, включая число заразившихся, заполненность коечного фонда и охват тестирования.

В случае необходимости главы регионов смогут ужесточать ограничительные меры, добавила Попова.