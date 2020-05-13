«Доктор на работе»: 83% врачей, работающих с ковидными пациентами, пожаловались на нехватку средств защиты

83% врачей, работающих в медучреждениях, где лечатся пациенты с коронавирусом, заявили о недостатке или отсутствии необходимых средств индивидуальной защиты. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса соцсети и телеканала «Доктор», поступившего в редакцию «Медузы». Исследование проводилось 2-5 мая среди 1175 медицинских работников.

60,7% опрошенных сообщили, что с высокой вероятностью контактировали в последние недели с возможными больными COVID-19 без средств защиты. Остальные заявили, что санитарные меры в их больницах были приняты вовремя.

На вопрос о том, какая поддержка сейчас необходима врачам, 70,8% опрошенных ответили «государственные решения», 19,3% — «сознательность пациентов», 9,9% — «профессиональный опыт и знания».

В другом опросе, в котором приняли участие 1423 медработника, у врачей поинтересовались, как часто в их больницах проводится тестирование персонала на COVID-19. Ответы распределились следующим образом:

36,1% — тестирование вообще не проводится

24,5% — тесты проводят только тем, кто непосредственно контактировал с заболевшими

17,1% — раз в неделю

13,5% — с начала эпидемии сделали один раз

6,5% — другое (например, раз в две недели или раз в десять дней)

2,2% — раз в месяц в лучшем случае.