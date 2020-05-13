Депутаты Госдумы начали носить «отпугивающие вирус» значки

Некоторые депутаты Госдумы пришли на пленарные заседания 12 и 13 мая со значками в виде белого креста на черном фоне. Такие значки, полагают парламентарии, «отпугивают вирус».

Пленарное заседание Госдумы 12 мая 2020 года Пресс-служба ГД РФ

О значках в конце заседания 13 мая спросил член «Справедливой России» Игорь Моляков: «Я уже которое заседание вижу депутатов, которые носят на груди белые кресты. Ну это их дело, что кресты, может, они крест ставят на нашей работе. Но я о дресс-коде говорю <…> Я, например, собаковод. Я могу увешаться какими-то значками или я не должен?»

По словам Молякова, такой значок носит в том числе глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров.

«Мне коллеги подсказывают, что это какие-то специальные устройства, которые отпугивают вирус», — ответил Молякову спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Обновлено. «Средство индивидуальной защиты», похожее на «значки», которые надели депутаты, можно найти на амазоне (внимание на это обратил журналист Андрей Козенко) и в российских онлайн-аптеках.

«Московский комсомолец» пишет, что значки, о которых идет речь, продаются в интернете по 950 рублей за штуку.

Володин ранее сообщил, что коронавирусную инфекцию обнаружили у пяти депутатов Госдумы. По данным «Интерфакса», в больнице находятся единоросс Светлана Максимова и коммунист Дмитрий Новиков. Депутата от КПРФ Леонида Калашникова уже выписали из больницы. О диагнозе COVID-19 сообщила 13 мая депутат Оксана Пушкина.

В начале апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пришел на совещание у главы государства с так называемым блокатором вирусов. Доказательств эффективности таких устройств нет.