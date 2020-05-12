Индекс самоизоляции в Москве опустился до 2,4 после возобновления работы промышленных предприятий и строек

Индекс самоизоляции, который рассчитывает компания «Яндекс», в Москве 12 мая опустился до 2,4. Это соответствует очень большому количеству людей на улице.

Как следует из данных «Яндекса», 2,4 — это значение индекса самоизоляции на 11:10 по московскому времени. В девять утра значение индекса составляло 2,6, в восемь утра — 3,0.

Среднее значение индекса самоизоляции в Москве в течение дня 12 мая — 3,2.

С 12 мая в России завершился режим нерабочих дней, который действовал с 30 марта.

В Москве 12 мая снова заработали промышленные предприятия и стройки. Мэр города Сергей Собянин говорил, что это позволит возобновить работу 500 тысячам москвичей.

«Яндекс» создал индекс самоизоляции в конце марта. Он рассчитывается по шкале от 0 (на улице очень много людей) до 5 (на улице почти никого). С 28 марта среднее дневное значение индекса самоизоляции в Москве не опускалось ниже 2,8.