«Яндекс» начал рассчитывать индекс самоизоляции
«Яндекс» создал индекс самоизоляции в разных городах России, сообщила компания.
Для расчета сравнивают уровень городской активности (по обезличенным данным об использовании приложений «Яндекса») сейчас и в обычный будний день до эпидемии коронавируса.
«Если он [уровень активности] такой же, как в час пик обычного будня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», — пояснили в компании.
Так, 28 марта в среднем по городам-миллионникам индекс составил три балла. «С каждой неделей индекс в целом растет, но все еще остается довольно низким», — уточнил «Яндекс».
Данные индекса будут обновлять каждый день. В компании отметили, что индекс «можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчетов».
Необходимость соблюдать самоизоляцию меняет поведение людей. Как показывает статистика использования приложений Яндекса, люди стали больше сидеть дома. В частности, в Навигаторе строится меньше маршрутов, то есть люди стали реже ездить в офис и по делам. Значительно больше времени они стали проводить в Яндекс.Эфире, Дзене и на КиноПоиске, а приложение Яндекс.Метро, наоборот, почти перестали использовать.
В Москве и в Подмосковье с 30 марта режим обязательной самоизоляции действует для всех. Выходить из дома можно тем, кто обязан ходить на работу, а также в случае крайней необходимости. Кроме того, можно выходить до ближайшего работающего продуктового магазина или аптеки.
По данным источников «Медузы», контролировать передвижение людей в Москве будут с помощью QR-кодов. Код можно будет получить, зарегистрировавшись на mos.ru и указав место фактического проживания.