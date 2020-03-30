«Яндекс» начал рассчитывать индекс самоизоляции

«Яндекс» создал индекс самоизоляции в разных городах России, сообщила компания.

Для расчета сравнивают уровень городской активности (по обезличенным данным об использовании приложений «Яндекса») сейчас и в обычный будний день до эпидемии коронавируса.

«Если он [уровень активности] такой же, как в час пик обычного будня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», — пояснили в компании.

Так, 28 марта в среднем по городам-миллионникам индекс составил три балла. «С каждой неделей индекс в целом растет, но все еще остается довольно низким», — уточнил «Яндекс».

Данные индекса будут обновлять каждый день. В компании отметили, что индекс «можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчетов».

В Москве и в Подмосковье с 30 марта режим обязательной самоизоляции действует для всех. Выходить из дома можно тем, кто обязан ходить на работу, а также в случае крайней необходимости. Кроме того, можно выходить до ближайшего работающего продуктового магазина или аптеки.

По данным источников «Медузы», контролировать передвижение людей в Москве будут с помощью QR-кодов. Код можно будет получить, зарегистрировавшись на mos.ru и указав место фактического проживания.