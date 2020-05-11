Путин поручил списать налоги малому и среднему бизнесу из пострадавших от эпидемии отраслей

Для ИП, малых и средних предприятий из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, а также социально ориентрованных некоммерческих организаций будут списаны все налоги и страховые взносы за II квартал 2020 года, кроме НДС. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Также он сообщил о новой кредитной программе по поддержке занятости. Ею смогут воспользоваться все предприятия из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Кредиты будут выдавать в размере одного на одного сотрудника в месяц по льготной ставке 2%. Срок погашения кредита — 1 апреля 2021 года.

Если предприятие в течение срока действия кредитной программы сохранит занятость на уровне 90% от своей штатной численности, ему спишут весь кредит и проценты по нему. При сохранении занятости на уровне 80%, будет списана половина суммы кредита и процентов.

Кроме того, Путин поручил вернуть самозанятым весь налог на доход, который они уплатили за 2019 год, и предоставить им налоговый капитал в размере одного МРОТ, за счет которого они смогут платить налоги в 2020 году.

Во время обращения к россиянам Путин также отменил режим нерабочих дней в России с 12 мая, пообещал дополнительные выплаты семьям с детьми и потребовал экстренно выплатить всем медикам надбавки за работу с заболевшими COVID-19.