Путин потребовал до 15 мая выплатить всем медикам надбавки к зарплате за работу с заболевшими COVID-19

Президент России Владимир Путин потребовал, чтобы все медицинские работники до 15 мая получили за работу с заболевшими COVID-19.

Во время обращения к россиянам Путин заявил, что по состоянию на 9 мая выплаты за апрель получили только 56 тысяч медиков — это меньше половины тех, кому были положены надбавки. Деньги, по словам президента, выплатили только в 56 регионах, хотя средства, заложенные на это в апреле, поступили во все регионы.

В ходе обращения президент также сообщил, что социальные работники получат специальную федеральную доплату за работу с 15 апреля по 15 июля. Врачи, работающие в социальных учреждениях, получат 40 тысяч рублей за двухнедельную смену, а при работе с заболевшими COVID-19 — 60 тысяч рублей.

Выплаты для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала составят 25 тысяч рублей, при работе с заболевшими людьми — 35 тысяч рублей. Размер выплат для младшего персонала — 15 тысяч рублей (20 тысяч при работе с заболевшими), для технического персонала — 10 тысяч рублей (15 тысяч при работе с заболевшими).

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