«Люди после получения зарплаты стали массово увольняться». Бывшая медсестра больницы в Коммунарке записала видеообращение

Бывшая младшая медсестра Наталья Любимая записала видеообращение, рассказав об условиях работы в медучреждении и массовом увольнении сотрудников. Видео опубликовали «Открытые медиа».

Обращение медсестры из больницы в Коммунарке Открытые медиа. Новости

27 апреля Наталья Любимая на условиях анонимности рассказала «Открытым медиа» о том, что она и еще десятки медсестер и других младших медицинских сотрудников уволились из больницы. В качестве причин она называла низкую зарплату и условия работы, созданные в больнице: так, по ее словам, младший медперсонал носит использованные противочумные костюмы вместо одноразовых. Наталья Любимая решила раскрыть свое имя после того, как главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что для всех сотрудников созданы нормальные условия работы. Проценко отрицал массовые увольнения и утверждал, что «всему персоналу предоставлен свободный доступ ко всем средствам защиты».

В видеообращении медсестра говорит, что была трудоустроена в компании «Арни», которая предоставляет больнице в Коммунарке младший медицинский персонал. По словам Любимой, она работала на трех ставках: как младшая медсестра, буфетчица и кастелянша. При увольнении ей выплатили зарплату только по одной ставке и при этом оставили без , обещанных президентом России Владимиром Путиным. Любимая попросила, чтобы ей выплатили полную зарплату и надбавки.

«Я работала честно, исполняла свои обязанности. Работала по двое суток, а иногда и по трое суток подряд. Нас перестали кормить, нам выдавали б/у вещи, а я при этом заходила в палаты, где лежат (актер Николай) Губенко, где лежал (миллиардер Игорь) Сосин, где лежали другие достаточно известные люди. То есть подвергая тем самым этих людей новой инфекции, потому что в этом костюме я хожу и в реанимацию», — рассказала медсестра. По ее словам, среди младших медицинских сотрудников, оставшихся работать в больнице, есть те, кто ищет новую работу.

К «Открытым медиа» также обратилась другая медсестра больницы в Коммунарке, приехавшая в Москву из Средней Азии. Она рассказала на условиях анонимности, что медсестрам не выдали стерильных средств индивидуальной защиты даже после заявления Дениса Проценко.

Александр Бакланов