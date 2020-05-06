В Санкт-Петербурге умерли еще четверо медиков, заразившихся коронавирусом
Администрация Санкт-Петербурга сообщила о смерти еще четверых медиков, заразившихся новым коронавирусом.
Умерли врач оперативного отдела Городской станции скорой медицинской помощи Владимир Манькович, медсестра травматологического отделения НИИ имени Джанелидзе Ольга Новикова и санитарки Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Вредена Юлия Ясюлевич и Татьяна Канкиа.
Родственникам умерших медиков, сообщила администрация Санкт-Петербурга, позвонил губернатор Александр Беглов и лично выразил соболезнования.
«В эти дни, когда наш город, как и весь мир борется с пандемией, особенно тяжело терять тех, кто посвятил себя спасению жизни людей. Ушедшие честно и добросовестно выполняли свой долг. В их семьи пришло большое горе. Желаю родным душевных сил и стойкости, чтобы пережить горечь потери самого близкого человека», — сказал Александр Беглов.
Ранее власти Санкт-Петербурга подтверждали смерть двух врачей, заразившихся коронавирусом: Алексея Филиппова и Сергея Белошицкого, работавших в Александровской больнице.
Администрация Санкт-Петербурга пообещала выплачивать по 300 тысяч рублей медицинским работникам, заразившимся коронавирусом во время исполнения профессиональных обязанностей. Если заражение привело к инвалидности, то медработнику обещают заплатить 500 тысяч рублей, в случае смерти семье окажут помощь в размере 1 миллиона рублей.
Появлялись сообщения, что доказать, что заражение коронавирусом произошло на работе и, соответственно, получить выплаты медицинским работникам крайне сложно. Администрация Санкт-Петербурга, в свою очередь, заявила, что для оформления такой выплаты нужен минимум документов.
Заболели
Умерли
Вылечились
1
Москва
80 115
816
7 870
2
Московская область
15 761
127
576
3
Санкт-Петербург
5 572
37
1 468
4
Нижегородская область
3 026
16
398
5
Мурманская область
2 101
4
154
6
Дагестан
2 086
14
325
7
Краснодарский край
1 437
21
443
8
Тульская область
1 368
9
157
9
Ростовская область
1 353
11
147
10
Калужская область
1 309
12
161
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📝 Всего
Актуально на 09:40 06.05.2020 (по московскому времени)