В Санкт-Петербурге умерли еще четверо медиков, заразившихся коронавирусом

Администрация Санкт-Петербурга сообщила о смерти еще четверых медиков, заразившихся новым коронавирусом.

Умерли врач оперативного отдела Городской станции скорой медицинской помощи Владимир Манькович, медсестра травматологического отделения НИИ имени Джанелидзе Ольга Новикова и санитарки Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Вредена Юлия Ясюлевич и Татьяна Канкиа.

Родственникам умерших медиков, сообщила администрация Санкт-Петербурга, позвонил губернатор Александр Беглов и лично выразил соболезнования.

Ранее власти Санкт-Петербурга подтверждали смерть двух врачей, заразившихся коронавирусом: Алексея Филиппова и Сергея Белошицкого, работавших в Александровской больнице.

Администрация Санкт-Петербурга пообещала выплачивать по 300 тысяч рублей медицинским работникам, заразившимся коронавирусом во время исполнения профессиональных обязанностей. Если заражение привело к инвалидности, то медработнику обещают заплатить 500 тысяч рублей, в случае смерти семье окажут помощь в размере 1 миллиона рублей.

Появлялись сообщения, что доказать, что заражение коронавирусом произошло на работе и, соответственно, получить выплаты медицинским работникам крайне сложно. Администрация Санкт-Петербурга, в свою очередь, заявила, что для оформления такой выплаты нужен минимум документов.

Заболели Умерли Вылечились 1 Москва 80 115 816 7 870 2 Московская область 15 761 127 576 3 Санкт-Петербург 5 572 37 1 468 4 Нижегородская область 3 026 16 398 5 Мурманская область 2 101 4 154 6 Дагестан 2 086 14 325 7 Краснодарский край 1 437 21 443 8 Тульская область 1 368 9 157 9 Ростовская область 1 353 11 147 10 Калужская область 1 309 12 161 … … … … … 📝 Всего 155 370 1 451 19 865

Актуально на 09:40 06.05.2020 (по московскому времени) Полная версия таблицы со всеми регионами .Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом Актуально на 09:40 06.05.2020 (по московскому времени)