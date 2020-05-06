Перейти к материалам

В Санкт-Петербурге умерли еще четверо медиков, заразившихся коронавирусом

Источник: Администрация Санкт-Петербурга
Надежный источник

Администрация Санкт-Петербурга сообщила о смерти еще четверых медиков, заразившихся новым коронавирусом.

Умерли врач оперативного отдела Городской станции скорой медицинской помощи Владимир Манькович, медсестра травматологического отделения НИИ имени Джанелидзе Ольга Новикова и санитарки Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Вредена Юлия Ясюлевич и Татьяна Канкиа.

Родственникам умерших медиков, сообщила администрация Санкт-Петербурга, позвонил губернатор Александр Беглов и лично выразил соболезнования.

«В эти дни, когда наш город, как и весь мир борется с пандемией, особенно тяжело терять тех, кто посвятил себя спасению жизни людей. Ушедшие честно и добросовестно выполняли свой долг. В их семьи пришло большое горе. Желаю родным душевных сил и стойкости, чтобы пережить горечь потери самого близкого человека», — сказал Александр Беглов. 

Администрация Санкт-Петербурга

Ранее власти Санкт-Петербурга подтверждали смерть двух врачей, заразившихся коронавирусом: Алексея Филиппова и Сергея Белошицкого, работавших в Александровской больнице.

Администрация Санкт-Петербурга пообещала выплачивать по 300 тысяч рублей медицинским работникам, заразившимся коронавирусом во время исполнения профессиональных обязанностей. Если заражение привело к инвалидности, то медработнику обещают заплатить 500 тысяч рублей, в случае смерти семье окажут помощь в размере 1 миллиона рублей.

Появлялись сообщения, что доказать, что заражение коронавирусом произошло на работе и, соответственно, получить выплаты медицинским работникам крайне сложно. Администрация Санкт-Петербурга, в свою очередь, заявила, что для оформления такой выплаты нужен минимум документов.

Заболели

Умерли

Вылечились

1

Москва

80 115

816

7 870

2

Московская область

15 761

127

576

3

Санкт-Петербург

5 572

37

1 468

4

Нижегородская область

3 026

16

398

5

Мурманская область

2 101

4

154

6

Дагестан

2 086

14

325

7

Краснодарский край

1 437

21

443

8

Тульская область

1 368

9

157

9

Ростовская область

1 353

11

147

10

Калужская область

1 309

12

161

📝 Всего

155 370
1 451
19 865
Полная версия таблицы со всеми регионами.Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом.
Актуально на 09:40 06.05.2020 (по московскому времени)

Врачи в России заболевают COVID-19