В Петербурге умер второй врач, заразившийся коронавирусной инфекцией

В Санкт-Петербурге умер 51-летний заведующий отделением нейрохирургии № 2 в Александровской больнице Алексей Филиппов, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

У Филиппова был подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция». Где заразился врач не уточняется, но известно, что Александровская больница 1 апреля была закрыта на карантин после того, как у одного из пациентов обнаружили коронавирус. Тогда сообщалось, что заразились несколько пациентов и двое врачей этой больницы.

Днем ранее стало известно о смерти врача анестезиолога-реаниматолога Елизаветинской больницы Петербурга Сергея Белошицкого, заразившегося коронавирусом на работе. Также, по данным комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, с начала апреля умерли четыре медсестры, у которых был подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция».