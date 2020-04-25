В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом в больнице

Врач анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Петербурга Сергей Белошицкий умер в возрасте 50 лет от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается в фейсбуке больницы.

У врача был подтвержденный тест на COVID-19. «Он сам лечил пациентов от этой же коварной болезни, заразился ею при исполнении врачебного долга», — сказано в сообщении больницы.

«Фонтанка» пишет, что это первый известный случай, когда в Петербурге умирает врач, у которого обнаружили коронавирус.

В Боткинской инфекционной больнице Петербурга по состоянию на 23 апреля находился 121 медицинский работник с подтвержденным COVID-19.