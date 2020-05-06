Министр культуры Ольга Любимова заразилась COVID-19

Глава министерства культуры РФ Ольга Любимова заболела коронавирусной инфекцией.

«Результаты теста на Covid положительные, министр уже продолжительное время находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн форматах», — рассказала РБК ее пресс-секретарь Анна Усачева.

По ее словам, болезнь у министра протекает в легкой форме, поэтому о госпитализации речи не идет.

Любимова — уже третий министр российского правительства, заразившийся COVID-19. Ранее коронавирусом заболели глава кабмина Михаил Мишустин и министр строительства Владимир Якушев.