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Мишустин неделю болеет COVID-19. Вот все, что нам рассказали о его состоянии

Источник: Meduza
30 апреля <a href="https://meduza.io/news/2020/04/30/u-mihaila-mishustina-obnaruzhili-koronavirus" target="_blank">стало известно</a>, что у премьер-министра России Михаила Мишустина обнаружили коронавирус. Глава правительства <a href="https://www.rbc.ru/society/30/04/2020/5eab164a9a7947015055ba9e?fromtg=1" target="_blank">отправился</a> на лечение в стационар, его обязанности <a href="https://meduza.io/feature/2020/04/30/mihail-mishustin-zabolel-covid-19-pravitelstvo-prodolzhit-rabotu-pod-rukovodstvom-andreya-belousova" target="_blank">стал</a> исполнять первый вице-премьер Андрей Белоусов (два источника «Медузы» <a href="https://meduza.io/feature/2020/04/30/mihail-mishustin-zabolel-covid-19-pravitelstvo-prodolzhit-rabotu-pod-rukovodstvom-andreya-belousova" target="_blank">высказали</a> мнение, что после выздоровления Мишустин не вернется в премьерское кресло, в Кремле эти предположения назвали «ерундой»). На официальном уровне о здоровье премьер-министра говорят скупо: состояние нормальное, держит связь с членами правительства по телефону. На неофициальном уровне тоже известно немногое. 30 апреля источники «Коммерсанта» <a href="https://www.kommersant.ru/doc/4335443?from=main_1#id1892741" target="_blank">рассказали</a>, что у Мишустина высокая температура, редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов <a href="https://t.me/aavst55/7096" target="_blank">уточнил</a>, что это температура 39°С. 3 мая Baza <a href="https://t.me/bazabazon/3602" target="_blank">сообщила</a>, что премьер лечится в закрытом отделении Центральной клинической больницы в Москве, врачи оценивают его состояние как средней тяжести.
30 апреля стало известно, что у премьер-министра России Михаила Мишустина обнаружили коронавирус. Глава правительства отправился на лечение в стационар, его обязанности стал исполнять первый вице-премьер Андрей Белоусов (два источника «Медузы» высказали мнение, что после выздоровления Мишустин не вернется в премьерское кресло, в Кремле эти предположения назвали «ерундой»). На официальном уровне о здоровье премьер-министра говорят скупо: состояние нормальное, держит связь с членами правительства по телефону. На неофициальном уровне тоже известно немногое. 30 апреля источники «Коммерсанта» рассказали, что у Мишустина высокая температура, редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов уточнил, что это температура 39°С. 3 мая Baza сообщила, что премьер лечится в закрытом отделении Центральной клинической больницы в Москве, врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Фото в анонсе: Дмитрий Астахов / Pool / ТАСС / Scanpix / LETA