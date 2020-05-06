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Мишустин неделю болеет COVID-19. Вот все, что нам рассказали о его состоянии
08:50, 6 мая 2020
Источник: Meduza
30 апреля
стало известно
, что у премьер-министра России Михаила Мишустина обнаружили коронавирус. Глава правительства
отправился
на лечение в стационар, его обязанности
стал
исполнять первый вице-премьер Андрей Белоусов (два источника «Медузы»
высказали
мнение, что после выздоровления Мишустин не вернется в премьерское кресло, в Кремле эти предположения назвали «ерундой»). На официальном уровне о здоровье премьер-министра говорят скупо: состояние нормальное, держит связь с членами правительства по телефону. На неофициальном уровне тоже известно немногое. 30 апреля источники «Коммерсанта»
рассказали
, что у Мишустина высокая температура, редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов
уточнил
, что это температура 39°С. 3 мая Baza
сообщила
, что премьер лечится в закрытом отделении Центральной клинической больницы в Москве, врачи оценивают его состояние как средней тяжести.
Фото в анонсе: Дмитрий Астахов / Pool / ТАСС / Scanpix / LETA
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