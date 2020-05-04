Парад Победы в Минске проведут без ветеранов войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отклонил просьбу ветеранов Великой Отечественной войны привезти их на парад Победы, который намечен на 9 мая в Минске. Об этом он сообщил в ходе переговоров с президентом Молдавии Игорем Додоном, пишет БелТА.

Лукашенко отметил, что ветераны не будут забыты: они получат поздравления с 75-летием Дня Победы, юбилейные медали и выплаты. «Поэтому думаю, что они меня простят, что я не удовлетворил впервые за 20 с лишним лет (просьбу) привезти их на парад», — сказал президент.

Александр Лукашенко ранее отказался отменять военный парад Победы 9 мая в Минске из-за пандемии коронавирусной инфекции. Президент Белоруссии отмечал, что парад хотят посетить некоторые российские политики, поскольку в Москве аналогичное мероприятие перенесли.

В Белоруссии нет серьезных ограничений из-за распространения коронавируса. В стране продолжают работать магазины, школы, университеты, проходят спортивные мероприятия.