Борис Джонсон и его невеста назвали сына в честь врачей, вылечивших британского премьера от COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс назвали новорожденного сына Уилфред Лори Николас. Об этом Саймондс написала в инстаграме.

«Уилфред в честь дедушки Бориса, Лори в честь моего дедушки, а Николас в честь Ника Прайса и Ника Харта — двух докторов, спасших жизнь Бориса в прошлом месяце», — цитирует пост Саймондс The Guardian (невеста Джонсона ведет закрытый аккаунт).

Прайс и Харт поздравили премьера и его невесту с рождением ребенка и заявили, что считают большой честью получить признание таким образом.

Джонсон и Саймондс обручились в конце 2019 года. Их сын Уилфред Лори Николас родился 29 апреля. Для премьера это шестой ребенок, для его невесты — первый.

Борис Джонсон сообщил, что заразился коронавирусом, 27 марта. Его госпитализировали 5 апреля для планового обследования. На следующий день премьер-министра перевели в палату интенсивной терапии. 12 апреля его выписали из больницы.