Бориса Джонсона выписали из больницы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, выписан из больницы святого Томаса в Лондоне после прохождения курса лечения, сообщает Sky News.

В ближайшее время политик пока не вернется к своей работе и продолжит лечение на дому, уточнили в канцелярии премьера.

После выписки Джонсон записал видеообращение, в котором заявил, что обязан жизнью сотрудникам британской Национальной системы здравоохранения.

Борис Джонсон сообщил, что заразился коронавирусом, 27 марта. Его госпитализировали 5 апреля для планового обследования. На следующий день премьер-министра перевели в палату интенсивной терапии.

На время болезни Джонсона его обязанности исполняет министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.