Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19, переведен в отделение интенсивной терапии. Об этом сообщает BBC News.

На время болезни Джонсона исполнять обязанности главы британского правительства будет министр иностранных дел Доминик Рааб.

55-летний Борис Джонсон сообщил, что болен COVID-19 27 марта. Тогда премьер отмечал, что у него наблюдаются легкие симптомы. Спустя десять дней Джонсона госпитализировали для обследования, поскольку у него сохранялись симптомы.