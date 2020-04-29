У британского премьер-министра Бориса Джонсона родился сын

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его невесты Кэрри Саймондс 29 апреля родился сын, передает Sky News.

Саймондс, у которой были симптомы коронавирусной инфекции, и ребенок чувствуют себя хорошо.

Джонсон вернулся к работе 27 апреля после того, как переболел COVID-19. Он планировал брать отпуск по уходу за ребенком, но, как отмечает Sky News, из-за кризиса, связанного с эпидемией, это под вопросом.

Джонсон и Саймондс обручились в конце 2019-го, в феврале 2020 года пара объявила, что ждет ребенка. С июля 2019 года Джонсон и Саймондс живут вместе на Даунинг-стрит, у них есть собака, добавляет Sky News.