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«Великобритания станет сильнее, чем когда-либо прежде». Борис Джонсон вернулся к работе после COVID-19

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 27 апреля вернулся к исполнению обязанностей после того, как переболел COVID-19. Джонсон произнес краткую речь, поблагодарив главу МИД Доминика Рааба, исполнявшего обязанности премьера, а также призвав всех жителей страны продемонстрировать такие же оптимизм и энергию, как ветеран Второй мировой войны капитан Том Мур, собирающий пожертвования для британской Национальной службы здравоохранения (NHS). «Вместе мы победим, мы пройдем через это быстрее, и Великобритания станет сильнее, чем когда-либо прежде», — сказал он.
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