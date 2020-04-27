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«Великобритания станет сильнее, чем когда-либо прежде». Борис Джонсон вернулся к работе после COVID-19
2 минуты
11:17, 27 апреля 2020
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 27 апреля вернулся к исполнению обязанностей после того, как
переболел COVID-19
. Джонсон произнес краткую речь, поблагодарив главу МИД Доминика Рааба, исполнявшего обязанности премьера, а также призвав всех жителей страны продемонстрировать такие же оптимизм и энергию, как ветеран Второй мировой войны
капитан Том Мур
, собирающий пожертвования для британской Национальной службы здравоохранения (NHS). «Вместе мы победим, мы пройдем через это быстрее, и Великобритания станет сильнее, чем когда-либо прежде», — сказал он.
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