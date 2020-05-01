CК завел дело о халатности после вспышки COVID-19 в саратовском интернате

СК завел дело о халатности после вспышки COVID-19 в психоневрологическом интернате в Вольском районе Саратовской области. Об этом сообщается на сайте саратовского Следственного управления СК.

По данным саратовского регионального штаба по борьбе с коронавирусом, к 1 мая в интернате диагноз COVID-19 подтвердили у 30 человек, из них один госпитализирован. У остальных заболевание проходит бессимптомно.

Как утверждает СК, у четырех постояльцев и у одного сотрудника интерната обнаружили признаки респираторного заболевания 30 марта, но руководство интерната не проверило их на коронавирусную инфекцию.

К 20 апреля заболели четыре работника учреждения, только после этого интернат закрыли на карантин, уточняет СК. По мнению ведомства, ненадлежащее исполнение обязанностей руководством интерната привело к росту числа заболевших.

Портал «Вольск.ру» пишет, что 29 апреля в интернате «от тяжелого хронического заболевания» умерла женщина. Была ли у нее коронавирусная инфекция, издание не уточняет.

В конце апреля в Сызрани, Самарская область, в пансионате для инвалидов COVID-19 подтвердили у 35 человек: заболели четыре сотрудника и 31 постоялец.

Министерство труда рекомендовало закрыть на полный карантин все психоневрологические интернаты и дома престарелых в России. По данным на 23 апреля, в 16 интернатах в семи российских регионах заболели в общей сложности 457 человек.

Пожилые люди входят в основную группу риска по коронавирусу. Смертность от COVID-19 в этой возрастной группе в несколько раз превышает смертность среди молодежи и людей среднего возраста.