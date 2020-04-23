Минтруд рекомендовал закрыть на карантин все интернаты и дома престарелых в России

Министерство труда рекомендовало закрыть на полный карантин вместе с сотрудниками все психоневрологические интернаты и дома престарелых в России, сообщает ТАСС.

По словам замминистра Ольги Баталиной, в настоящее время в 16 интернатах в семи российских регионах выявлены в общей сложности 457 человек, заразившихся коронавирусом.

Стационары для престарелых уже полностью закрыты на карантин в 29 регионах и еще в 46-ти — частично, добавила она.

По данным оперативного штаба на 23 апреля, в России зарегистрированы 62773 случая заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 555 человек, выздоровел 4891 человек.