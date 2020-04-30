В Верховной Раде сообщили о «новой должности» для Саакашвили. Ее назовут на предстоящей неделе

Бывшему президенту Грузии подыскали должность в руководстве Украины, пишет УНИАН со ссылкой на главу фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давида Арахамию.

«Саакашвили последние несколько дней вел длительные консультации с президентом [Украины Владимиром Зеленским]. И они нашли другой формат, в котором они будут работать. Новая должность, об этом будет сообщено», — сказал Арахамия.

По его словам, голосов в Верховной Раде для назначения Саакашвили вице-премьером достаточно, но «будет другое решение». О нем объявят в начале предстоящей недели, сказал Арахамия.

Саакашвили 22 апреля сообщил, что Зеленский предложил ему стать вице-премьером. Ожидалось, что Верховная Рада рассмотрит вопрос 24 апреля, 28 апреля украинское правительство отозвало из парламента представление о назначении Саакашвили вице-премьером по реформам.

Михаил Саакашвили в 2015-2016 годах возглавлял администрацию Одесской области Украины. В 2017-м после конфликта с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко его лишили украинского гражданства, которое он вновь получил после победы Владимира Зеленского на президентских выборах в 2019 году.