Зеленский вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении гражданства бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Другим указом Зеленский назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета безопасности и обороны страны.

Обновлено. Саакашвили заявил, что прилетит в Киев 29 мая. Он поблагодарил Владимира Зеленского за возвращение украинского гражданства. «Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!», — написал Саакашвили в фейсбуке.

Саакашвили написал письмо Зеленскому с просьбой вернуть гражданство Украины через два дня, после того как новый президент вступил в должность.

Саакашвили был лишен гражданства Украины в 2017 году, когда находился в Польше. При помощи своих сторонников ему удалось прорваться через польско-украинскую границу; позже он был задержан и депортирован.