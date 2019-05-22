Саакашвили попросил у Зеленского вернуть ему украинское гражданство

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили попросил президента Украины Владимира Зеленского вернуть ему украинское гражданство. Об этом рассказал его адвокат, передавший письмо Саакашвили в администрацию Зеленского.

В письме политик отмечает, что его лишили гражданства в нарушение конституции Украины и международного права, по которому «нельзя оставлять человека вообще без гражданства».

Саакашвили был лишен гражданства Украины в 2017 году, когда находился в Польше. При помощи своих сторонников ему удалось прорваться через польско-украинскую границу; позже он был задержан и депортирован.

Уже после того, как Зеленский одержал победу на выборах президента, Саакашвили подал прошение о снятии запрета на въезд в страну, но Госпогранслужба Украины отказала ему.