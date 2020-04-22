Михаил Саакашвили заявил, что Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером Украины

Бывший президент Грузии и бывший глава администрации Одесской области Михаил Саакашвили сообщил в фейсбуке, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером страны по реформам.

Замглавы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Евгения Кравчук сказала «Интерфаксу», что кандидатуру Саакашвили действительно рассматривают на пост вице-премьера. По ее словам, вопрос о назначении Саакашвили могут рассмотреть на внеочередном заседании Верховной Рады 24 апреля.

Михаил Саакашвили в 2015 году стал главой администрации Одесской области и получил украинское гражданство. Вскоре у него возник конфликт с пятым президентом Украины Петром Порошенко, которого Саакашвили обвинял в коррупции. В 2017 году Саакашвили лишили гражданства Украины. В мае 2019 года новый президент Украины Владимир Зеленский вернул ему гражданство.