«Ромир»: 37% россиян назвали чрезмерными ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19

Треть россиян (37%) считают чрезмерными ограничительные меры, введенные в России из-за пандемии коронавируса. Это следует из центра «Ромир», проведенного по заказу Фонда развития гражданского общества. Итоги исследования опубликованы на сайте фонда.

Тех, кто назвал ограничения чрезмерными, социологи попросили назвать конкретные меры, которые они не поддерживают:

режим самоизоляции (13% опрошенных),

штрафы (13%),

ограничение передвижения по городу (12%),

закрытие рабочих мест (11%),

введение пропускной системы (10%),

запрет выхода из дома на улицу (9%),

отсутствие денег, заработка (7%),

запрет на прогулки на свежем воздухе, в парках (6%),

закрытие предприятий, организаций (5%),

ограничение выезда за пределы города, региона (5%),

ограничение передвижения личным транспортом (4%).

Среди тех, кто недоволен ограничительными мерами, по 3% респондентов сказали, что считают чрезмерным закрытие магазинов, запрет на работу бизнеса, действия полиции, введение карантинных мер и то, что в России не действует режим ЧС.

Большинство опрошенных (81%) сказали, что испытывают трудности из-за введенных ограничений. Среди них большая часть (44-45%) отметила, что не может выйти на улицу или испытывает недостаток средств профилактики (маски, перчатки, санитайзеры).