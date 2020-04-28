«Где карантин *****? Где ***** маски?» В Якутии сотни рабочих с месторождения «Газпрома» устроили митинг из-за коронавируса

«Редакция ТайгаПост» / YouTube

Вахтовые рабочие в Якутии, которым управляет «Газпром добыча Ноябрьск», 27 апреля вышли на стихийный митинг, требуя принять меры по защите от коронавирусной инфекции. Издание «ТайгаПост» пишет, что на митинг вышли около тысячи человек, по другим оценкам, сход собрал несколько сотен человек.

В сети появилось видео, снятое во время митинга: на записи рабочие стоят вплотную друг к другу и выкрикивают свои требования. Они пожаловались, что на месторождении , люди живут в общежитиях, не зная, кто из них может быть болен COVID-19. Кроме того, говорят вахтовики, их плохо кормят. «Сейчас мы заболеем *****! Согнали ***** всех в общаги, сука *****! Всякую заразу носим. Где карантин *****? Где ***** маски? Где вся *****?» — кричат участники схода. Среди прочего рабочие пригрозили обратиться к президенту России Владимиру Путину. Спустя время митингующие разошлись.

Оригинальный ролик содержит нецензурную брань, он доступен по ссылке.

Видеофакт: Волнения на Чаяндинском месторождении Sakhapress Сетевое издание

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил 28 апреля, что, по данным структур «Газпрома», на месторождении «очень значительное» число людей заболели COVID-19. По требованию властей «Газпром» развернул на территории мобильные госпитали. Людей с COVID-19 госпитализировали с месторождения в больницы Якутии и Ямало-Ненецкого автономного округа. В больницах Ленска и Якутска находятся 56 человек, еще 39 человек госпитализировали в Ноябрьск на Ямале.

Все 10,5 тысячи рабочих сдали анализы на коронавирус, но результаты пока не готовы, сказал Николаев. По словам главы Якутии, после получения результатов тестов рабочих планируют вывести с территории и направить на лечение или в , в том числе в другие регионы.

В сети появилось обращение строителей , занимающихся обустройством Чаяндинского месторождения. Авторы обращения пишут, что рабочие не знают, содержат ли их рядом с теми, кто заразился коронавирусом, а меры, принимаемые руководством, «ни к чему ни приводят». «Неизвестность обстановки и дезинформация сотрудников „Газартстроя“ привела к дестабилизации обстановки», — сказано в заявлении.

Прокуратура Ленского района Якутии начала проверку после стихийного митинга. Ведомство проверит, как соблюдаются трудовые права вахтовых рабочих, санитарно-эпидемиологические требования и какие меры принимают, чтобы не допустить массового заболевания людей. «По результатам проверки при наличии оснований будет принят весь необходимый комплекс мер прокурорского реагирования», — заявили в ведомстве.

В компании «Газпром добыча Ноябрьск» сообщили РИА Новости, что митинг прошел в вахтовом поселке подрядной организации. «Мы не имеем права комментировать от имени другой компании», — сказал собеседник агентства. Представители компании «Газартстрой» пока это не комментировали.

Александр Бакланов