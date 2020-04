Основатели «Ведомостей» предупредили об угрозе банкротства газеты из-за конфликта в редакции

Конфликт в «Ведомостях» из-за цензуры грозит тем, что газета окажется или под контролем Кремля, или на грани банкротства, так как сделка по ее продаже может сорваться. Об этом пишет Financial Times (FT), выдержки из редакционной статьи приводят «Ведомости».

По информации FT, из-за скандала управляющий директор «Арбат капитала» Алексей Голубович вышел из сделки. Ранее о том, что Голубович выходит из сделки, писал The Bell.

«Важным фактором утверждения власти Владимира Путина в России был подрыв свободы прессы. Лишь небольшое количество изданий остаются неподконтрольны Кремлю, и теперь потеря независимости угрожает ведущей деловой газете страны», — пишет, в свою очередь, The Wall Street Journal (все цитаты по «Ведомостям»).

Издатель Financial Times — британская FT Group и американская Dow Jones & Co — издатель The Wall Street Journal до 2015 года на паритетных правах с российско-финской Sanoma владели «Ведомостями».

После того, как в России приняли закон, запрещающий иностранцам владеть больше 20% в российских СМИ, издатели продали свои доли Демьяну Кудрявцеву и его соинвесторам. В марте 2020-го те объявили, что продают 100% акций АО «БНМ», которое издает «Ведомости» и журнал Harvard Business Review, Константину Зятькову и Алексею Голубовичу.

Исполняющим обязанности главреда «Ведомостей» назначили Андрея Шмарова. Редакция «Ведомостей» выступила против, предложив новым собственникам в качестве альтернативной кандидатуры Анфису Воронину. Зятьков отказал журналистам.

Шмаров установил несколько цензурных ограничений: исправил на противоположный по смыслу заголовок статьи о «Роснефти», удалил с сайта издания колонку об Игоре Сечине, а также объявил о запрете на публикацию опросов «Левада-центра» и критику обнуления президентских сроков Владимира Путина.

Шмаров отказался говорить FT, обсуждал ли он публикации «Ведомостей» с людьми из Кремля, заявив, что они не влияли на изменения в газете: «Все решения я принимаю по собственному усмотрению».