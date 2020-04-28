«Яндекс» объявил о сокращении зарплат руководства и отказе от премий

Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий и приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года на фоне пандемии коронавируса.

Об этом объявил операционный и финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский во время телефонной конференции с инвесторами, не став уточнять, насколько будут сокращены зарплаты руководства.

Также компания решила сократить неприоритетные маркетинговые расходы и снизила темпы найма новых сотрудников, рассказал Абовский.

При этом операционный и финансовый директор «Яндекса» подчеркнул, что в компании уверены, что запасы ликвидности позволят «уверенно противостоять вызовам текущей ситуации и продолжить инвестировать в долгосрочные стратегические проекты».

Ранее «Яндекс» на фоне пандемии коронавируса отказались от прогноза по выручке в 2020 году. Также поступила и компания Mail.ru Group.

О сокращении зарплат топ-менеджеров на 40% 23 апреля объявила авиакомпания «Аэрофлот».