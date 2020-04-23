«Аэрофлот» объявил о сокращении зарплат руководства на 40%

«Аэрофлот» на фоне падения рынка авиаперевозок из-за пандемии коронавируса принял решение сократить зарплаты руководства на 40%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя компании Михаила Демина.

Решение о сокращении зарплат с 1 апреля, подчеркнул Демин, было «добровольным» и «консолидированным».

Он также добавил, что «Аэрофлот» «последовательно реализует программу сокращения затрат». «Закупается только самое необходимое», — сказал Демин.

Из-за пандемии коронавируса России с конца марта остановила международное авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных рейсов. Также резко сократилось и число полетов внутри страны. В частности, о сокращении частоты полетов, в том числе и в мае, объявил «Аэрофлот».

20 марта стало известно, что «Аэрофлот» уведомил СМИ о расторжении рекламных контрактов. «Сейчас ключевая задача — сохранить уникальный коллектив и обеспечить готовность к будущему восстановлению», — цитировали тогда «Ведомости» заявление официального представителя авиакомпании.