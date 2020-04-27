Патриарх Кирилл пообещал привлечь к церковному суду священников, не соблюдающих ограничения по COVID-19

Патриарх московский и всея Руси Кирилл предупредил об ответственности духовенства за нарушение ограничительных мер по COVID-19. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте РПЦ.

Патриарх потребовал строгого выполнения распоряжений властей, посетовав на то, что на начальных этапах распространения инфекции «не все восприняли ее как серьезную угрозу».

В соответствии с новым распоряжением патриарха, на настоятелей храмов и монастырей Московской епархии возлагается личная ответственность за соблюдение антикоронавирусных мер. В случае игнорирования распоряжения представителей духовенства будут привлекать к церковно-административной ответственности или к церковному суду.

Патриарх Кирилл с конца марта призывает верующих отказаться от посещения храмов и молиться дома. При этом патриархия не стала накладывать прямых ограничений на допуск людей в храмы по всей России, оставив этот вопрос на усмотрение глав епархий.

В Москве 27 апреля запрет на посещение храмов, ранее введенный на Пасху и неделю после нее, был продлен на неопределенный срок.

В Москве известно о нескольких десятках случаев заражения коронавирусной инфекцией среди представителей духовенства. В частности, заболел управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий; настоятель Елоховского собора протоиерей Александр Агейкин умер от COVID-19.