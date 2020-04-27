«ЛʼЭтуаль» и «Рив Гош» исключили из списка системообразующей розницы. Сети просили государство помочь в кризис

Минпромторг составил новый перечень системообразующих предприятий, в него вошли 519 организаций из 25 отраслей, в том числе розничной торговли.

В обновленном списке ритейлеров нет, в частности, сетей «Л`Этуаль» и «Рив Гош», отмечает «Интерфакс». В предыдущем перечне они были.

Ранее «ЛʼЭтуаль» и «Рив Гош» в числе других ритейлеров подписывали открытое обращение к правительству с просьбой поддержать их в кризис, добавляет агентство.

Не вошла в новый список сеть алкомаркетов «Красное и белое». Алкомаркеты «Бристоль» в перечень включили — обе сети с осени 2019 года входят в «ДКБР Мега Ритейл групп лимитед» вместе с «Дикси».

Из непродовольственной розницы в список попали в том числе «Детский мир», «М.Видео», DNS, «Связной», «Леруа Мерлен Восток», IKEA. Системообразующими интернет-ритейлерами стали Wildberries, Ozon и Lamoda.

Из продуктовых ритейлеров в обновленном списке в том числе X5 Retail Group и «Магнит», «Ашан», «Лента», «Метро кэш энд керри», «Городской супермаркет» (магазины «Азбука вкуса»), «Вкусвилл».

В начале апреля «Рив Гош» сообщила поставщикам, что ей нечем заплатить им из-за приостановки работы магазинов. «ЛʼЭтуаль» говорила, что онлайн-продажи приносят ей только 5% прежнего оборота.

Компании, попавшие в перечень системообразующих, могут рассчитывать на дополнительную поддержку правительства. Список таких компаний существует с 2008 года, в него входило 200 организаций.

В конце марта 2020-го из-за эпидемии коронавируса правительственная комиссия расширила список в три раза, включив туда, например, букмекера «Фонбет». После того, как на это обратили внимание СМИ и Минфин, правительство отказалось от единого списка. Теперь отраслевые министерства составляют свои перечни, которые предполагается регулярно корректировать.