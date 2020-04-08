Сеть «Рив Гош» отказалась платить поставщикам до открытия магазинов

Сеть магазинов косметики и парфюмерии «Рив Гош» предупредила поставщиков, что не может заплатить за поставленные товары из-за закрытия своих магазинов. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на письмо «Рив Гош», направленное контрагентам компании.

Компания отложила оплату «до окончания периода приостановления операционной деятельности сети». Магазины «Рив Гош» не работают с 28 марта по 30 апреля, при этом компания продолжает платить зарплату сотрудникам, сказано в письме.

В компании подчеркнули, что стараются сократить расходы, чтобы выжить и избежать дефолта.

Официально в «Рив Гош» это не комментировали.

«Рив Гош» — один из крупнейших операторов парфюмерно-косметического рынка России. Сеть насчитывает более 200 магазинов в России, в компании работают около 7,5 тысячи человек.