Правительство отказалось от единого списка системообразующих компаний. Его критиковали за включение туда букмекера «Фонбет»

Правительство России не будет составлять единый список системообразующих компаний. С таким предложением, сообщает «Интерфакс», выступил премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин отметил, что в свете «непростой ситуации, которая может динамически меняться», составление единого списка нецелесообразно. Вместо этого отраслевые министерства будут составлять свои перечни компаний, которые будут регулярно корректироваться.

«Потому что очень много будет вопросов, когда вы утвердите такой список — почему та или иная компания туда попала или не попала. Поэтому я думаю, что это должна быть в этом смысле постоянная работа отраслевых министерств», — сказал Мишустин.

Компании, попавшие в перечень системообразующих, могут рассчитывать на дополнительную поддержку правительства. В конце марта список, в который ранее входили 200 компаний, был расширен более чем в три раза — его составляла специальная правительственная комиссия.

Появление нескольких компаний в новом списке, в частности, букмекера «Фонбет», вызвало удивление СМИ и критику Минфина, после чего генпрокуратура решила проверить обоснованность их включения.