Все пациенты с коронавирусом выписаны из больниц города Ухань

По состоянию на 26 апреля из больниц города Ухань выписаны все пациенты с коронавирусной инфекцией.

Об этом, сообщает «Синьхуа», объявил представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая Ми Фэн.

Ухань — первый город, где в конце 2019-го — начале 2020 года произошло массовое заражение коронавирусной инфекцией. Город был два месяца закрыт на жесткий карантин, въезд и выезд из него были запрещены.

Большинство случаев заражения и смерти людей с COVID-19 на территории Китая было зафиксировано в городе Ухань.

Первоначально власти Китая сообщали, что в городе Ухань умерли 2579 человек, у которых была коронавирусная инфекция. В середине апреля Китай объявил, что уточнил данные и число жертв выросло на 1290, до 3869 человек.

Китай обвиняли в том, что он не раскрывал полную информацию о новой коронавирусной инфекции, также были подозрения, что число заразившихся и умерших в городе Ухань занижено.