Китай уточнил данные о жертвах коронавируса в городе Ухань. Умерших оказалось на 1290 человек больше

Власти города Ухань уточнили данные об умерших во время вспышки коронавирусной инфекции. Число жертв выросло на 1290, до 3869 человек.

Пересчет, сообщает AP со ссылкой на китайское агентство «Синьхуа», вызван тем, что на начальной стадии эпидемии медицинские учреждения не справлялись с потоком пациентов и не могли своевременно предоставлять отчетность в соответствующие органы.

В частности, в статистику первоначально не попали некоторые случаи, когда зараженные коронавирусной инфекцией умерли дома.

Ухань — первый город, где в конце 2019-го — начале 2020 года произошло массовое заражение коронавирусной инфекцией. Город был два месяца закрыт на жесткий карантин, въезд и выезд из него были запрещены.

Власти Китая ранее неоднократно упрекали в том, что они не полностью раскрывали данные о вспышке коронавируса, в том числе звучали и подозрения в том, что в городе Ухань занижают число жертв COVID-19.

До уточнения данных по умершим в городе Ухань считалось, что на всей территории Китая умерли 3346 человек с COVID-19. В КНР подтверждено 83,4 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, 78,4 тысячи человек выздоровели. В мире, по данным на утро 17 апреля, зафиксировано более 2,1 миллиона случаев коронавирусной инфекции, умерли более 143 тысяч человек.