Шойгу поручил досрочно завершить учебный год в образовательных учреждениях Минобороны

Министр обороны Сергей Шойгу поручил оперативному штабу по борьбе с коронавирусом в вооруженных силах проработать вопрос завершения учебного процесса в образовательных учреждениях Минобороны.

Соответствующее поручение, по данным РБК, министр обороны Сергей Шойгу поручил оперативному штабу по борьбе с коронавирусом в вооруженных силах. Особое внимание Шойгу поручил уделить выпускным классам и курсам.

С конца марта, напоминает издание, в учебных заведения Минобороны были введены повышенные меры безопасности, в частности запрещены увольнения курсантов и воспитанников за пределы образовательных учреждений.

За последние несколько недель стало известно о заражении коронавирусом в Тюменском высшем военно инженерном училище, Нахимовском морском училище и в Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.

По данным Минобороны, с начала марта по 26 апреля коронавирусом заразились около 900 военнослужащих. Также COVID-19 подтвержден у почти у 250 человек из числа гражданского персонала Минобороны.

Из-за эпидемии коронавируса Минобороны отложило начало работы призывных комиссий и отправку новобранцев в войска.

Минпросвещения РФ ранее рекомендовало досрочно завершить учебный год в 1-8 классах в регионах с неблагоприятной обстановкой по распространению коронавирусной инфекции. В 9-11 классах учебный год сокращать нельзя, подчеркнули в министерстве.