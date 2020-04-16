В Тюменском военном училище 15 человек заразились коронавирусом

У 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника Тюменского высшего военного инженерного училища обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Минобороны.

Состояние заболевших не вызывает опасения, утверждают в военном ведомстве.

«Все инфицированные военнослужащие и гражданский сотрудник учреждения изолированы и переведены на карантинный режим», — цитирует «Интерфакс» сообщение Минобороны.

«Коммерсант» 14 апреля сообщил о первых заболевших COVID-19 в российской армии. В конце марта, по данным газеты, Минобороны сообщило правительству России о «неустойчивой» ситуации с коронавирусом в вооруженных силах. В середине апреля ведомство отчиталось, что подготовило для заболевших 32 военных госпиталя, рассчитанных на более чем 4,8 тысячи коек.

К утру 16 апреля в 84 регионах России зарегистрировали 27,9 тысячи случаев заболевания COVID-19. За сутки заболели еще 3448 человек, умерли 34 человека. Всего с начала распространения коронавируса в России умерли 232 заболевших, выздоровели 2304 человека.