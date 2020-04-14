«Коммерсант» сообщил о первых заболевших COVID-19 в российской армии

Как минимум трое российских военных, по данным на 30 марта, заразились коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на неназванный источник.

По информации издания, заболели прапорщик, полковник, а также мичман Северного флота. Под наблюдением находятся как минимум 133 военнослужащих, контактировавших с ними.

В Минобороны это официально не подтверждали. 3 апреля телеканал «Звезда», подконтрольный министерству, сообщал, что на коронавирус проверили более 4,5 тысячи военных, результаты их анализов были отрицательными.

В конце марта, пишет «Коммерсант», Минобороны предоставило в правительство России информацию о «неустойчивой» ситуации с коронавирусом в вооруженных силах. К 12 апреля ведомство также отчиталось, что подготовило для заболевших 32 военных госпиталя, рассчитанных на более чем 4,8 тысячи коек.

Из-за эпидемии коронавируса Минобороны отложило начало работы призывных комиссий и отправку новобранцев в войска. В министерстве говорили, что всех призывников проверят на коронавирус и поместят на 14-дневный карантин.