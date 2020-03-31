Начало работы призывных комиссий отложили из-за коронавируса. Новобранцев отправят в войска не раньше 20 мая

Начало работы призывных комиссий и даты отправки призывников к местам службы сдвинули из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает газета Минобороны «Красная звезда».

«Министром обороны уже принято решение, что к местам службы первые призывники отправятся не ранее 20 мая», — пишет издание.

Когда начнут работу призывные комиссии, не сообщается, газета отмечает лишь, что в сроки «внесены коррективы».

При этом в Санкт-Петербурге объявили, что призыв в армию приостановлен.

«Военные комиссариаты в целом готовы с 1 апреля начать работу по оповещению граждан о призыве на военную службу. Вместе с тем, в соответствии с указаниями Генерального штаба Вооруженных сил РФ, мероприятия по призыву граждан приостановлены», — цитирует ТАСС городского военного комиссара Сергея Качковского.

В пресс-службе Западного военного округа «КП Санкт-Петербург» сообщили, что первые повестки призывникам начнут отправлять «предположительно, в начале мая».

Президент России Владимир Путин 30 марта подписал указ о призыве 135 тысяч человек на военную службу с 1 апреля по 15 июля. Минобороны ранее говорило, что переносить весенний призыв не будет. По словам министра обороны Сергея Шойгу, всех солдат-срочников поместят на карантин после того, как они прибудут в части. Их проверят на коронавирус.