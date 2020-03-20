Минобороны отказалось переносить призыв в армию. Всех новобранцев проверят на коронавирус

Минобороны России отказалось переносить весенний призыв в армию из-за коронавируса. Он начнется 1 апреля и продлится до 15 июля, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Всех солдат-срочников, призванных на службу весной, поместят на карантин после того, как они прибудут в части. Их проверят на коронавирус. Министр отметил, что большинство срочников отправят в армию в мае-июне.

Шойгу добавил, что руководство Минобороны и Генштаба сдало анализы на коронавирус. Ни у кого из высокопоставленных военных не обнаружили инфекцию.

В 32 военных госпиталях подготовили отделения для больных коронавирусной инфекцией.