У десятков воспитанников Нахимовского училища диагностировали коронавирусную инфекцию

У 31 воспитанника Нахимовского морского училища, которые находятся в Москве, диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает «Интерфакс».

Всех заболевших перевели на карантин в один из санаториев Минобороны. Контактировавшие с ними здоровые воспитанники и преподаватели находятся под наблюдением.

Всего в Москве находятся 155 воспитанников училища. В Минобороны отметили, что в тренировках парада Победы они не участвовали. По предварительным данным, причиной заражения мог стать контакт одного из преподавателей с жителем Москвы.

Как сообщает «Фонтанка», начальник училища Анатолий Минаков госпитализирован с высокой температурой, но пока неясно, есть ли у него коронавирус.

16 апреля вспышка COVID-19 была зафиксирована в Тюменском высшем военно-инженерном училище. Там заболели 14 воспитанников и преподаватель.