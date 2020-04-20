Более 50 курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге заразились коронавирусом

Министерство обороны России сообщило о выявлении коронавируса у курсантов Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».

Сначала коронавирус нашли у курсантов факультета подготовки врачей для иностранных армий (число зараженных на факультете не уточняется). Позднее COVID-19 был подтвержден еще у 55 курсантов других факультетов.

По информации Минобороны, инфицированные изолированы, заболевание протекает у них бессимптомно. Люди, которые с ними контактировали, находятся в карантине под наблюдением медиков. В академии проводится дезинфекция.

Ранее о вспышке коронавируса в Военно-медицинской академии в Петербурге рассказал один из курсантов, а также девушки еще нескольких учащихся. По их сведениям, в академии около 60 зараженных, включая начальника одного из факультетов.

Несколько дней назад коронавирус подтвердился у 31 воспитанника Нахимовского морского училища в Москве.

По данным 20 апреля, в России зафиксировано более 47 тысяч случаев коронавируса. 3446 человек выздоровели, 405 умерли. Проведено более двух миллионов тестов на коронавирус.

Из-за эпидемии COVID-19 президент России Владимр Путин на неопределенный срок отложил парад в честь 75-летия Победы.