Росстат впервые за год зафиксировал снижение реальных доходов населения

В первом квартале 2020 года реальные располагаемые доходы жителей России снизились на 0,2% в годовом выражении, сообщает Росстат.

Предыдущий раз Росстат фиксировал снижение реальных доходов за квартал год назад — в начале 2019 года. Затем три квартала этот показатель, по данным статистического ведомства, рос. По итогам 2019 года Росстат отчитался о росте располагаемых доходов на 0,8%.

Индекс потребительских цен показал в I квартале рост на 2,4%, в том числе на продовольственные товары — на 2%, а на непродовольственные товары — на 2,5%, сообщил Росстат.

До 2019 года Росстат ежемесячно публиковал данные о динамике реальных доходов населения, сейчас такая информация появляется раз в квартал.

С 30 марта и до конца апреля включительно в России объявлены нерабочие дни, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции. По прогнозу Центробанка, во втором квартале ВВП России упадет на 8%, а по итогам года — на 4-6%.